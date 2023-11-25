Глава государства встретится с Владимиром Зеленским и примет участие в международном саммите.

Этим утром, 25 ноября, в столицу Украины прибыл президент Швейцарии Ален Берсе. Он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом Берсе сообщил на своей странице в Twitter, опубликовав фото с железнодорожного вокзала Киева. По словам Берсе, он сегодня также примет участие в Международном саммите по продовольственной безопасности.

"Основное внимание сосредоточено на влиянии захватнической войны России на продовольственную безопасность мира и долгосрочной поддержке Швейцарией Украины", - написал Берсе.

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Президент Швейцарии об отказе предоставлять Украине оружие

Как сообщал УНИАН, Швейцария является нейтральным государством, которое не входит в состав ни ЕС, ни НАТО. Поэтому она категорически отказывалась предоставлять Украине оружие для защиты от российского нападения, и запретила другим странам передавать Украине оружие, ранее купленное в Швейцарии.

Ален Берсе, который является президентом Швейцарии с 1 января этого года, заявил в марте, что швейцарское оружие не должно использоваться на войне в Украине. По словам Берсе, политика его страны основана на "приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно".

В апреле Берсе подчеркнул, что Швейцария не будет нарушать свои законы о нейтральном статусе государства ради поставок оружия Украине.

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