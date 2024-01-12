На ней советники по нацбезопасности рассмотрят предложения Зеленского.

Четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по имплементации пунктов украинской Формулы мира состоится 14 января в Давосе (Швейцария) на полях Всемирного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Швейцарской Конфедерации в 2024 году, федеральным советником, руководительницей Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виолой Амхерд.

Зеленский выразил благодарность Швейцарии за твердую поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях полномасштабной агрессии России против нашего государства.

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Он отдельно поблагодарил швейцарскую сторону за поддержку украинской Формулы мира и организацию очередной встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе 14 января.

"После важной конференции по восстановлению Украины в Лугано это уже второе масштабное международное мероприятие по поддержке нашей страны, которое будет проходить в Швейцарии", - отметил Зеленский

В частности, была обсуждена подготовка ко встрече советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров стран по Формуле мира, которая состоится в Давосе.

Как сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии, цель этой встречи, на которой будут сопредседать федеральный советник Игнацио Кассис и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, будет касаться завершения переговоров на уровне советников по национальной безопасности относительно принципов установления долговременного и справедливого мира в Украине.

Эти принципы должны сформировать основу для следующих этапов мирного процесса.

Участие в мероприятии примут более 80 делегаций. Внимание будет сосредоточено на Формуле мира, которую основал президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году.

Украина провела саммит об урегулировании войны на Мальте

28 октября на Мальте прошел двухдневный саммит о мирном урегулировании войны в Украине. Во встрече советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике относительно ключевых принципов мира в Украине и мире приняли участие представители 66 стран и международных организаций. В предыдущей встрече было 42 делегации.

В ОП отмечали, что вероятность изменений в 10 пунктах Формулы мира не допускается и структурно они останутся такими, какими были произнесены Зеленским в прошлом году в Индонезии, во время саммита G20.

Эта Формула мира предусматривает десять пунктов - от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, которых содержат на территории России.

Одна из ключевых задач для Украины - привлечь мир к конкретной реализации пунктов Формулы мира.

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