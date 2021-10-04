Нардеп Елизавета Ясько считает, что Михеила Саакашвили задержали в Грузии "незаконно".

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько призвала граждан Грузии отстаивать результаты выборов, которые прошли на этих выходных.

Видео, снятое на фоне Мариинского дворца в Киеве, Ясько опубликовала у себя в Facebook.

Она считает, что Саакашвили задержали в Грузии "незаконно".

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"Важно, чтобы грузинский народ смог защитить результаты своих выборов и второго тура, который будет. И чтобы добиться изменений в стране, тех, которых хотят грузины", - сказала нардеп.

Также она обратилась к хейтерам, кто негативно высказывались в адрес нее и Саакашвили.

"Займитесь лучше построением своего государства, откуда бы вы ни были. Я точно знаю, что значит, когда ты жертвуешь ради своей страны. Я точно знаю, как человек, которого я люблю, может это делать. Это заслуживает очень большого уважения", - сказала Ясько и добавила, что украинцы любят Грузию.

По ее словам, Украина будет бороться за своего гражданина Михеила Саакашвили, как и международное сообщество.

Ясько также добавила, что скоро приедет в Грузию, но не сказала, когда.

Как сообщал УНИАН, 1 октября глава Исполнительного комитета реформ в Украине и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько публично признались, что влюблены друг в друга. Ясько заявила, что это видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию, а также подтвердила, что находится в отношениях с экс-президентом.

Позже Ясько назвала недопустимым тот хейт, который возник из-за обнародования информации об их личных отношениях с Саакашвили. В частности, депутат от "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе поинтересовалась у Ясько, развелся ли уже Саакашвили со своей женой Сандрой Руфолс.

На уточняющий вопрос журналистов, сколько времени они с Саакашвили скрывали информацию о личных отношениях, Ясько не ответила и лишь сказала: "Какое-то время уже есть".

Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим со стороны. 1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

1 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили. По словам представителя главы государства, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михеил Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать своего предшественника Михеила Саакашвили. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но признала, что того "требовало верховенство закона". По словам Зурабишвили, действия Саакашвили "привели к дестабилизации в стране".

Автор: Александр Топчий