Она отметила, что Саакашвили благодарен своей "бывшей жене".

Народный депутат Украины Елизавета Ясько ("Слуга народа") считает недопустимым тот хейт, который возник из-за обнародования информации о их личных отношениях с бывшим президентом Грузии, председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили, которого задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение.

Отвечая на вопрос УНИАН по поводу комментария под ее постом в Facebook, где они с Саакашвили заявили о любовных отношениях, народного депутата Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") о том, что она имеет отношения с женатым мужчиной, Ясько отметила, что лучше бы ее коллега по парламенту "думала об Украине и о защите украинских интересов, и тогда бы частная жизнь ее точно не должна интересовать".

"Мне стыдно, что, к сожалению, есть такие комментаторы", - добавила Ясько.

Также она сказала, что недопустимо, что поднялся хейт под новостями об их частной жизни. Ясько отметила, что если внимательно посмотреть видео, где они с Саакашвили говорят об отношениях, то "Михаил говорит о том, что он благодарен своему прошлому, в том числе своей бывшей жене. Но сейчас правда такова, что мы вместе и пора идти вперед".

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Она подчеркнула, что в связи с задержанием Саакашвили в Грузии происходит "большая борьба, в которой мы вместе".

На уточняющий вопрос журналистов, сколько времени они с Саакашвили скрывали информацию о личных отношениях, Ясько не ответила и лишь сказала: "Какое-то время уже есть".

Что предшествовало

Вечером, 1 октября, появилось видео, как глава Исполнительного комитета реформ в Украине и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга.

Ясько заявила, что это видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию, а также подтвердила, что находится в отношениях с экс-президентом Грузии.

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно

В пятницу, 1 октября, в Грузии задержали третьего президента страны Михеила Саакашвили. Его арестовали местные правоохранители. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранители знали о прибытии Саакашвили в Грузию. Также политик отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение.

Адвокат Бека Басилая назвал задержание Саакашвили "политическим актом" и добавил, что не смог пообщаться с задержанным.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявляло, что Саакашвили грузинский границу не пересекал.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Автор: Надя Пришляк