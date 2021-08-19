21 июля США и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку-2".

События в Афганистане резко изменили повестку дня переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина.

Об этом заявил в среду в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, цитирует DW.

Теперь ситуация в Афганистане станет одной из центральных тем переговоров между странами. Стороны также обсудят ситуацию на Донбассе и в Беларуси.

Зайберт утверждает, что для Меркель также важен вопрос сохранения газового транзита через Украину.

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Предварительно утверждалось, что Берлин и Москва собираются обсудить Донбасс и вопросы в газовой сфере, в частности газопровод "Северный поток-2".

В Киеве канцлер встретится с Зеленским и главой правительства Шмыгалем. Тогда же президент собирается ей вручить "Орден Свободы". Страны должны поднять вопрос экономики и ход реформ.

Германия участвует в мирном процессе урегулирования ситуации на Донбассе – является членом нормандского формата переговоров (Берлин, Киев, Париж, Москва).

Северный поток-2: что известно

21 июля США и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку-2". Согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Кроме того, Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская