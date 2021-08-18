Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Украину с визитом в воскресенье, 22 августа и встретится с Зеленским и Шмыгалем.
Об этом говорится в сообщении правительства Германии.
Сперва Меркель возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.
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После президент Владимир Зеленский вручит немецкому канцлеру "Орден Свободы". Это высший орден заслуг в Украине, которым могут быть награждены иностранные граждане.
Также в ходе встречи Зеленский и Меркель обсудят вопросы двухсторонней, в том числе экономической политики, ход реформ в Украине и выполнение Минских соглашений.
По итогам встречи лидеров Германии и Украины планируется совместная пресс-конференция.
Также Меркель проведет встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Визит Меркель в Украину
22 августа Ангела Меркель посетит Киев с официальным визитом и встретится с Владимиром Зеленским. В Офисе президента нет сомневаются, что встреча лидеров государств будет "весьма содержательной".
Позже выяснилось, что 20 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Москву и пообщается с Владимиром Путиным. Меркель в последний раз посещала РФ в январе прошлого года.
Ранее Владимир Зеленский и Ангела Меркель встречались в столице Германии Берлине 12 июля и обсуждали газопровод Северный поток-2. Украинский лидер назвал его угрозой для безопасности нашего государства.