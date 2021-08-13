Канцлер Германии на следующей неделе посетит РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит столицу Российской Федерации в пятницу, 20 августа.

Детали визита будут раскрыты на следующей неделе, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт во время брифинга в Берлине, пишет DW.

По его словам, в Москве Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель 22 августа посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Офисе президента сообщили, что лидеры государств обсудят различные вопросы, в частности те, которые касаются переговоров о мире на Донбассе и безопасности в газовой сфере.

Зеленский и Меркель встречались 12 июля в Берлине и обсуждали газопровод Северный поток-2. Глава нашей страны во время встречи поднимал вопрос строительства газопровода Северный поток-2. Украинский лидер назвал его угрозой для безопасности нашего государства.

Канцлер Германии в последний раз посещала РФ в январе прошлого года.

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Авторы: Леся Лещенко, Екатерина Присяжнюк