Лидеры стран согласились, что из Афганистана надо "вывести как можно больше людей, нуждающихся в защите".

Канцлер Германии Ангела Меркель и американский президент Джо Байден по телефону обсудили ситуацию в Афганистане.

Об этом сообщает DW.

В ходе разговора политики договорились о сотрудничестве стран по выводу американских военных и эвакуации желающих покинуть Афганистан.

"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", – цитирует издание слова официального представителя правительства Штеффена Зайберта.

Читайте такжеСША потребовали от талибов не мешать эвакуации людей из КабулаЛидеры стран согласились, что из Афганистана надо "вывести как можно больше людей, нуждающихся в защите". Меркель подчеркнула, что Берлин видит необходимость обеспечить безопасность как можно большему количеству афганских граждан, сотрудничающих с Германией.

Отдельно Байден подтвердил, что американские военные могут задержаться в Афганистане после завершения миссии 31 августа, если к этой дате не удастся эвакуировать граждан США и афганцев, которые поддерживают Америку.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Талибы намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан.

18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Автор: Яна Ставская