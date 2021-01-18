В Министерстве иностранных дел Украины считают, что в России продолжается порочная практика наступления на права человека и подавление свободы слова.

Министерство иностранных дел заявляет, что Украина обеспокоена в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также"Сомнений не было": российский оппозиционер раскрыл причину возвращения Навального на семьюОб этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули украинские дипломаты, задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, которое системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация.

"Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. Призываем также международное сообщество предпринять более решительные действия для осуждения репрессивных практик власти РФ", - говорится в заявлении.

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полици

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко