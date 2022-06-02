Столтенберг отметил, что Украине помогают обороняться от врага.

НАТО не предвидит каких-либо ответных мер со стороны России на решение США поставить современное вооружение Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Нет, я этого не предвижу, потому что то, что делают союзники по НАТО — это оказание поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, а это право закреплено в договоре ООН", — сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил вчера, 1 июня, о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

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