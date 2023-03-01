Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк женился на своей коллеге.

В Киеве поженились два народных депутата девятого созыва - Ярослав Железняк и Ольга Коваль.

"В первый день весны этот усатый дядя сказал, что теперь на одну семью в Украине стало больше", — сказал жених.

"Усатым дядей" Железняк, предположительно, назвал министра юстиции Украины Дениса Малюську, который на фото вместе с молодоженами. Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь, добавил нардеп и поблагодарил за свободную страну наших защитников.

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Ольга Коваль в 2021 году вошла в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова "Разумная политика". Она также входит в Комитет по образованию, науке и инновациям.

Развод нардепа Лещенко

В ноябре 2022 года стало известно, что народный депутат Украины Сергей Лещенко развелся со своей женой DJ NASTIA, с которой состоял в браке пять лет. Об этом рассказала сама девушка.

Она добавила, что после развода с Лещенко встретила мужчину, с которым сейчас находится в романтических отношениях.

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