Пара была вместе целых пять лет.

Народный депутат Украины Сергей Лещенко развелся со своей супругой DJ NASTIA, с которой состоял в браке пять лет. Об этом рассказала сама девушка на своей странице в Instagram.

Она добавила, что после развода с Лещенко встретила мужчину, с которым сейчас состоит в романтических отношениях. Скорее всего, пара встречается минимум год, так как в июле 2021 она уже публиковала фото с новым мужчиной.

"Для тех, кто до сих пор не осознал: Да, мы вместе и да, я дважды разведена", – написала Настя.

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Стоит отметить, что DJ NASTIA до полномасштабного российского вторжения выступала в стране-агрессора. Однако после 24 февраля она осудила войну в Украине и прекратила зарабатывать деньги в России.

DJ NASTIA: личная жизнь

Известно, что девушка была замужем за своим коллегой Dj Tapolsky. Они были вместе 11 лет, у них есть дочь Ульяна.

После разрыва с Тапольским Анастасия начала встречаться с нардепом Сергеем Лещенко. Через год после знакомства они поженились. Однако и этот брак был обречен.

Напомним, ранее актер Тарас Цымбалюк после развода "засветился" с девушкой.

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