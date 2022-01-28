Министр обороны Алексей Резников заявил, что на сегодня нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз со стороны Беларуси.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.
"Вместе с коллегами из Министерства внутренних дел, пограничниками, Службой безопасности Украины мы внимательно наблюдаем за северным направлением. На сегодня нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз", - отметил министр.
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По его словам, российские войска, прибывающие на учения в Беларусь, по своему составу сейчас больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу.
По мнению Резникова, они представляют большую угрозу Минску, чем Украине.
"Никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе. Это нонсенс. У нас очень теплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против белорусов противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали", - подчеркнул глава МОУ.
Как сообщал УНИАН, с конца мая 2021 года Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что белорусские силовики подвергали мигрантов пыткам, избивали, держали без еды и натравливали на них собак.
В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ. В частности, страны устанавливают заграждения из колючей проволоки и предпринимают другие меры.
Украина 23 ноября 2021 года начала специальную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса. На этом участке границы установят заграждения из колючей проволоки, ее патрулируют из специально оборудованных вертолетов Airbus.