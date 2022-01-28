По его словам, российские войска, прибывающие на учения в Беларусь, по своему составу сейчас больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на сегодня нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз со стороны Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

"Вместе с коллегами из Министерства внутренних дел, пограничниками, Службой безопасности Украины мы внимательно наблюдаем за северным направлением. На сегодня нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз", - отметил министр.

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По его словам, российские войска, прибывающие на учения в Беларусь, по своему составу сейчас больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу.

По мнению Резникова, они представляют большую угрозу Минску, чем Украине.

"Никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе. Это нонсенс. У нас очень теплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против белорусов противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали", - подчеркнул глава МОУ.

Как сообщал УНИАН, с конца мая 2021 года Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что белорусские силовики подвергали мигрантов пыткам, избивали, держали без еды и натравливали на них собак.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ. В частности, страны устанавливают заграждения из колючей проволоки и предпринимают другие меры.

Украина 23 ноября 2021 года начала специальную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса. На этом участке границы установят заграждения из колючей проволоки, ее патрулируют из специально оборудованных вертолетов Airbus.

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