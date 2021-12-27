В сторону польских патрулей они бросали камни.

Группа беженцев из 36 человек предприняла попытку прорваться через границу из Беларуси в Польшу после полуночи в понедельник.

Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter.

"Сегодня после полуночи на участке, который охраняет подразделение пограничной службы в районе населенного пункта Мельник, группа из 36 иностранцев силой штурмовала границу. В сторону польских патрулей бросали камни. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что накануне 26 декабря нелегально перейти польско-белорусскую границу пытались шестеро беженцев.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси

Как сообщал УНИАН, с начала года польские пограничники зарегистрировали почти 40 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Читайте такжеНатравливали собак, подвергали пыткам: в Беларуси издевались над мигрантами – правозащитникиС конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Украина 23 ноября начала специальную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса.

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