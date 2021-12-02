Лукашенко рассматривают как открытую угрозу в любом случае.

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Комментируя возможное участие вооруженных сил Беларуси во вторжении в Украину, Кулеба заявил:

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности".

В то же время министр отметил, что украинские власти пока не видят свидетельств того, что Беларусь готовится к нападению или способствует вторжению РФ.

"Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения", — заявил Кулеба.

Глава МИД также подчеркнул, что хотя прямая военная угроза со стороны Беларуси отсутствует, Минск продолжает быть "частью агрессивной внешней политики России".

"Заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу нужно отвечать", — отметил Кулеба.

Министр анонсировал направление значительного количества военнослужащих на границу с Беларусью, однако отметил, что правительство еще решает, где взять ресурсы для этого.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в интервью одиозному кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Александр Лукашенко назвал Крым "российским".

"После референдума и де-юре Крым стал российским. И мое посещение Крыма, на что имею полное право, под чьим оно там протекторатом, руководством и чей бы не был Крым... Это и мой Крым", – заявил Лукашенко.

Тогда глава МИД пообещал, что Украина будет "действовать по полной программе", и подчеркнул, что посещение Лукашенко Крыма нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.

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Автор: Анастасия Печенюк