Также на баннере содержится реклама его телеканала, закрытия которого сейчас добивается в суде Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

На Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве повесили огромный баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром на Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве поместили огромный баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Также на баннере содержится реклама его телеканала и надпись "Здесь наша земля!" на фоне карты Украины.

Следует отметить, что Дом профсоюзов зимой 2013-2014 годов был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников акции протеста, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и "титушек".

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19 февраля 2014 года Дом профсоюзов штурмовало спецподразделение СБУ "Альфа", в результате чего там начался пожар и значительная часть здания выгорела. Сегодня продолжается суд над бывшим начальником СБУ в Киеве и Киевской области Александром Щеголевым, которого обвиняют и в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции.

Напомним, что Евгений Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине - гражданский конфликт.

Скандалы с телеканалом "НАШ" Евгения Мураева

В эфире телеканала Мураева регулярно фиксируют искаженное освещение политической ситуации в Украине. Телеканал часто практикует "общение" с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах.

Ведущие НАШ также общались с главарями "ЛДНР", при этом никак не отрицая и не опровергая услышанные фейки. Кроме того, распространяли откровенную ложь в пользу Путина.

В августе и сентябре Нацсовет подал в суд иски с требованием аннулировать лицензию телеканала из-за игнорирования руководством устранения нарушений.

Автор: Дмитрий Хилюк