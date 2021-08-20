По его словам, данный вопрос должен решаться в суде.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что вопрос об отмене лицензии канала "НАШ" экс-нардепа Евгения Мураева должен решаться в суде.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

В частности, Разумков отметил:

"У нас должен определять суд. Я очень надеюсь, что суд будет объективный".

При этом он выразил свою позицию, что за высказывания должны отвечать те, кто их говорит. "Если бы я отвечал за все, что говорят иногда наши коллеги с трибуны в Верховной Раде Украины, то меня уже можно было бы лишить лицензии".

По словам председателя ВР, если бы речь шла о лишении лицензии канала за высказывания журналистов, то "мне бы это было больше понятно". Что касается гостей канала, то "у нас персональная ответственность".

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Разумков отметил, что он достаточно часто бывает на эфирах, в том числе телеканала "Наш", и "прямой эфир выключить нельзя, но даже если это сделать, то информация прозвучала. Поэтому я думаю, что суд должен быть беспристрастным и объективным при рассмотрении этого вопроса".

На реплику журналистки, является ли эта история свидетельством отсутствия в Украине свободы слова, Разумков заявил, что в Украине есть свобода слова.

"У нас есть свобода слова, и это одно из великих достижений украинского общества и украинского народа, которое несколько раз завоевывалось и защищалось. И чем мы очень сильно отличаемся от того, что можем наблюдать сегодня на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - сказал он. По его словам, наша задача - сохранить эту свободу слова, чтобы она оставалась одним из базовых ценностей.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за эфира с Петром Симоненко и его высказываний в нем. В Нацсовете считают, что 4 мая с повтором 5 мая в передаче "Марафон" были высказывания Симоненко, "которые имеют признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителям и верующим". Поэтому Нацсовет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

Автор: Надя Пришляк