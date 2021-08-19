Телеканал Мураева не устранил нарушения, за которые получил штрафные санкции.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подаст иск в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала "НАШ" Евгения Мураева.

Об этом сообщает Детектор медиа.

За решение члены регулятора проголосовали единогласно.

Телеканал Мураева не устранил нарушения, за которые получил штрафные санкции. Речь идет об эфире 4 мая 2021 года, где гостем студии был лидер запрещенной в Украине коммунистической партии Петр Симоненко. Политик враждебно высказывался о Православной церкви Украины.

Читайте такжеСоциологи назвали лидеров президентского рейтингаВ то же время регулятор еще раз проверит телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ", о чем говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

Нацсовет зафиксировал язык вражды в высказываниях Елены Бондаренко, которые прозвучали в передаче "Важное" 28 июля.

Бывшая регионалка заявила, что права русскоязычных в Украине якобы подавляют в пользу украиноязычных.

Скандалы с НАШ

В эфире телеканала Мураева регулярно фиксируют искаженное освещение политической ситуации в Украине. Телеканал часто практикует "общение" с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах.

Ведущие НАШ также общались с главарями "ЛДНР", при этом никак не отрицая и не опровергая услышанные фейки. Кроме того, распространяли откровенную ложь в пользу Путина.

Автор: Яна Ставская