В Белом доме назвали ложными сообщения о том, что США оказывают давление на Украину, чтобы она предоставила "определенный уровень" автономии оккупированным территориям на востоке.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал публикацию Associated Press о том, что Соединенные Штаты предложат Украине предоставить территориям на востоке страны, которые сейчас контролируют российские гибридные силы, "определенный уровень" автономии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я также читал этот материал, но я не слышал официально или публично ничего подобного от кого-либо из администрации Байдена. Думаю, это отражает разногласия в Минских соглашениях. Принцип в переговорах должен оставаться – ничего об Украине без Украины, мы должны консультироваться с Украиной о том, как Украина видит урегулирование конфликта, и на этой основе вести переговоры с Россией. Мы не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию", – отметил Волкер в комментарии проекту Радио Свобода "Донбасс.Реалии".

В то же время, по его мнению, завершению войны будет способствовать усиление давления на Россию.

Читайте такжеВашингтон введет до сих пор невиданные санкции в случае вторжения РФ - Харрис"Все зависит от позиции Путина. Он начал войну, он может ее остановить. Почему он должен остановить войну? Думаю, если он почувствует больше давления США и Европы в виде санкций, в виде военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине. Думаю, это может повлиять на расчеты Путина и будет стимулом закончить войну", – добавил Волкер.

В Белом доме назвали ложными сообщения о том, что США оказывают давление на Украину, чтобы она предоставила "определенный уровень" автономии оккупированным территориям на востоке. Опровергли информацию, приведенную в материале Associated Press, и в Офисе президента Украины.

Возможная эскалация на границе

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.