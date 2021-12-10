Ранее российские и западные СМИ распространяли информацию, что Вашингтон якобы пойдет на уступки России в ее территориальных претензиях к Донбассу и Крыму, только чтобы предотвратить наступление РФ на Украину.

В Белом доме возразили, что якобы давят на Украину, чтобы Киев уступил часть земель оккупированного Донбасса пророссийским наемникам.

Об этом во время брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки подчеркнула, что Байден во время разговора с Зеленским был намерен передать украинскому президенту информацию относительно предыдущего разговора с российским главой Владимиром Путиным по поводу накоплений войск РФ у границы Украины.

Читайте такжеВ ОП заявили, что Зеленский готов к прямым переговорам с ПутинымБайден, как и раньше Блинкен, добавила она, "подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы тесно сотрудничали в течение всего этого процесса на разных уровнях и ежедневно контактируем с украинскими высокопоставленными чиновниками. Понятно, что это его (разговора – УНИАН) составляющая", - ответила Псаки.

На вопрос, давят ли США на Украину, чтобы Киев уступил часть земель России в рамках "мер по сдерживанию дальнейшей агрессии России", Псаки сказала: "Нет, это абсолютная неправда".

Накануне состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. По результатам переговоров стороны обсудили актуальную ситуацию на украинско-российском приграничье и вопросы борьбы с коррупцией. Байден подчеркнул, что лучшим способом для урегулирования войны на Донбассе является дипломатия.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская