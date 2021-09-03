Там также напомнили, что Мураев - один из тех, кто голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 г., после которых репрессии в отношении участников акций протеста усилились.

В Национальном музее Революции Достоинства надеются, что баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева на Майдане провисит недолго.

Об этом говорится в заметке музея на его странице в Facebook.

"С большого баннера на Майдан Независимости и аллею Героев Небесной Сотни поглядывает экс-регионал, который голосовал за "диктаторские законы" 16 января, называет Революцию Достоинства государственным переворотом и хвастался тем, что помог уйти от уголовной ответственности Азарову.

Миллионы украинцев отстояли Майдан, так что это таки не их (идейных сторонников, таких как Мураев), но наша – украинская земля", - отмечается в сообщении музея.

Читайте такжеМендель неоднозначно оценила работу нового пресс-секретаря ЗеленскогоВ музее Революции Достоинства также призывают власти Киева отреагировать на эту ситуацию.

"Киевский городской совет, Киевская городская государственная администрация - КГГА, Управление по вопросам рекламы КГГА и КП "Киевреклама", Федерация профсоюзов Украины, надеемся, что такое пренебрежение к миллионам украинцев, которые отстояли Майдан, провисит недолго", - сказано в заметке.

Что случилось

Сегодня утром на Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве поместили гигантский баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Также на баннере содержится реклама его телеканала и надпись "Здесь наша земля!" на фоне карты Украины.

Дом профсоюзов зимой 2013-2014 годов был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников акции протеста, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и "титушек".

19 февраля 2014 года Дом профсоюзов штурмовало спецподразделение СБУ "Альфа", в результате чего там начался пожар и значительная часть здания выгорела. Сегодня продолжается суд над бывшим начальником СБУ в Киеве и Киевской области Александром Щеголевым, которого обвиняют и в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции.

Автор: Дмитрий Хилюк