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Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык (видео)

09:39, 11 июля 2019
Политика
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По словам Потураева, Россию следует называть Московией / скриншот

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Российскую Федерацию в Московию.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.

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"Можем на своих картах начать называть их там Московия... Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем... Давайте вернем россиянам разнообразие историческое", – подчеркнул он.

Также Потураев высказал предложение называть русский язык русским.

"Мы вообще его (язык – УНИАН) должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там (в РФ – УНИАН) – российский", – отметил советник президента.

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Теги: #Россия#русский язык