"Исторически это абсолютная правда": журналист прокомментировал идею о переименовании России в Московию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Российскую Федерацию в Московию.

Переименование России в Московию, о котором сказал советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, имеет под собой исторические основания.

Читайте такжеОпубликован комментарий Леся Подервянского по поводу "закона о дематюкации"

"В принципе, он прав, потому что все же краденое", – отметил изданию «Обозреватель» журналист Айдер Муждабаев.

"За эти века столько украли, что уже забыли, что ранее украденное. Название Русь – ворованное, украли у Украины. Ведь Русь – это Украина, и никак иначе. У меня есть друг, который уже давно Россию принципиально называет Московией. Он считает, что нет никакой России", – признал он.

"Я не знаю, как это предложение реализовать. Исторически это абсолютная правда. Теперь дело за малым – создать условия, чтобы ее восстановить", – сказал Муждабаев.

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Российскую Федерацию в Московию.