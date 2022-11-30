По его словам, свое действующее название страна-оккупант "все равно украла".

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина может официально называть Россию Московией.

"Возьмем Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, кто как хочет, так и называет. То что нам - Кабмину, Верховной Раде - мешает вернуть Московии ее историческое название. Нынешнее все равно украдено", - написал Кислица в Twitter.

Дипломат также сделал голосование, чтобы узнать мнение людей относительно этого предложения.

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Справка УНИАН. От ХVІ века в картах вспоминают Московию - историческое название РФ. Россия - греко-византийское название Руси, которое позаимствовала страна-оккупант.

Другие заявления Кислицы

Украинский дипломат Кислица часто выступает с резкими и троллинговыми заявлениями в отношении России. Недавно постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал присутствие россиян в Совбезе насмешкой над мирными усилиями организации.

Со временем он иронично прокомментировал результат России во время голосования резолюции в Генеральной Ассамблее ООН по осуждению незаконных "референдумов".

"О, Боже! Я не могу видеть! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4? Вот это да!", - написал Кислица, добавив фотографию, на которой он позирует с биноклем.

А несколько дней назад Кислица одним жестом показал отношение к выступлению постпреда России в ООН.

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