У Зеленского прокомментировали последние призывы к началу переговоров с Россией.

В Офисе президента Украины не понимают, чем руководствуются представители демократических стран, когда предлагают Украине пойти на уступки "кровожадным" россиянам. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что Россия, предлагая переговоры, на самом деле призывает к тому, чтобы ей позволили не только избежать военного поражения и наказания за совершенные преступления, но и позволили продолжать "убивать, насиловать, захватывать".

Но и те, "кто комфортно сидит за тысячи километров от войны" и предлагает Украине согласиться на переговоры, по мнению Подоляка, на самом деле тоже предлагают разрешить России совершать преступления и в дальнейшем – "пока мир окончательно не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами".

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"И если с кровожадностью россиян все понятно, то что движет отдельными гражданами Стран Демократии, которые так и не поняли сути этой войны, ее природы и истинной цели России? И даже не хотят осознать мотивы тех, кто, теряя близких, защищает свое право на собственную жизнь и свободу", – вопрошает представитель ОП.

Украине предлагают договариваться с РФ

Как писал УНИАН, недавно в России снова заговорили о якобы готовности к переговорам с Украиной. Один из помощников Путина Юрий Ушаков сказал, что Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намеков на новые контакты.

Также мы рассказывали, что американский миллиардер Илон Маск заявил, что Украине пора начать переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. Кроме того он выразил свои "симпатии" российским солдатам, которые, по его мнению, против своей воли оказались на фронте и якобы не имеют ненависти к украинцам.

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