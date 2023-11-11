Миллиардер уверен, что Украина не должна освобождать захваченную Россией территорию.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. Такое мнение он высказал в подкасте учёного и блогера Лекса Фридмана.

Отвечая на вопрос о том, нужны ли прямые переговоры Киева и Москвы, миллиардер сказал, что нужны. А вот попытки Украины отвоевать захваченные россиянами территории Маск считает ненужными.

"Не надо этого делать, независимо от того, будет ли он (Зеленский) вести диалог с президентом России. Ситуация на поле боя сложилась таким образом, что продолжение наступления приведет к массовым потерям. История не отнесется к этому благосклонно", – сказал предприниматель.

По мнению Маска, Зеленский должен лично встретиться с Путиным вместо того, чтобы "отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах".

При этом миллиардер считает, что российским солдатам "можно посочувствовать" точно так же, как и украинским защитникам.

"Они не просились на передовую, они просто вынуждены там быть, и большинство из них не имеют ненависти к другой стороне", – уверяет Маск.

Другие заявления Илона Маска о войне в Украине

Как писал УНИАН, владелец компаний Tesla, SpaceX и соцсети Х (бывший Twitter) регулярно подвергается критике за свои неоднозначные высказывания по теме российско-украинской войны. Одним из самых громких скандалов недавнего времени стала публикация Маском карикатуры на Владимира Зеленского, которая высмеивала попытки украинского президента получить западную помощь.

В то же время купленная Маском соцсеть "Твиттер" стала одним из самых мощных инструментов продвижения российской пропаганды за пределами самой России. Причем случилось это именно из-за нескольких решений самого Маска. Например, прекратить ручную модерацию контента в соцсети.

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