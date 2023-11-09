В России снова заговорили о якобы готовности к переговорам с Украиной.
Как пишет прокремлевский Телеграм-канал SHOT, россияне якобы готовы сесть за стол переговоров, но не видят сигналов от украинской стороны.
"Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намеков на новые контакты с РФ", - заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.
Переговоры с Россией - детали
Ранее СМИ сообщали, что представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Отмечалось, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные и срочные дискуссии о мирных переговорах.
В Государственном департаменте США заявили, что не знают о ведении разговоров с Украиной по любым мирным переговорам с Россией и подчеркнули, что любые переговоры - это дело Украины.
Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы выходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.