Впрочем, россияне жалуются, что Украина не желает с ними говорить.

В России снова заговорили о якобы готовности к переговорам с Украиной.

Как пишет прокремлевский Телеграм-канал SHOT, россияне якобы готовы сесть за стол переговоров, но не видят сигналов от украинской стороны.

"Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намеков на новые контакты с РФ", - заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

Переговоры с Россией - детали

Ранее СМИ сообщали, что представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Отмечалось, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные и срочные дискуссии о мирных переговорах.

В Государственном департаменте США заявили, что не знают о ведении разговоров с Украиной по любым мирным переговорам с Россией и подчеркнули, что любые переговоры - это дело Украины.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы выходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.

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