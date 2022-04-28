Саакашвили в Грузии должны обеспечить надлежащее лечение, отметила народная защитница страны.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии, ему необходимо немедленное лечение за рубежом.

Если тянуть с лечением Саакашвили, это может привести к его инвалидности, а в дальнейшем - даже к летальным последствиям, сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на данные врача альтернативного медицинского консилиума, который был создан при народном защитнике Грузии.

По ее данным, народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала грузинские власти обеспечить Саакашвили лечение, которое рекомендовал альтернативный медицинский консилиум.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии бывший президент был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили называл выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя - политическим заключенным.

Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку, а 19 ноября согласился ее прекратить. Саакашвили утверждал, что во время пребывания под стражей его пытали.

После длительной голодовки задержанный находился в тяжелом состоянии, и из-за этого его перевезли из руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

В конце декабря Саакашвили снова перевезли в Руставское пенитенциарное учреждение №12.

В феврале этого года Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении во время заключения в Грузии.

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