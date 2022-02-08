Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США по невступлению Украины в Альянс.

Французский президент Эммануэль Макрон, подытоживая встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил, что ближайшие дни будут решающими в вопросе деэскалации на российско-украинском приграничье.

Слова Макрона цитирует Reuters.

Президент Франции предположил, что встреча с Путиным 7 февраля имела определенный прогресс.

"Следующие несколько дней будут решающими и потребуют интенсивных обсуждений, которые мы будем проводить вместе", - ответил Макрон журналистам после ужина с Путиным.

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Путин, пишет агентство, заявил, что некоторые идеи Макрона могут разрядить кризис: "Ряд его идей, предложений, о которых, видимо, еще рано говорить, думаю, вполне могут стать основой наших будущих совместных шагов".

Макрон снова поговорит с Путиным после встречи с украинским руководством.

При этом Макрон отметил, что независимость Украины, Молдовы и Беларуси, где Россия проводит военные учения, должна быть сохранена, и что он, в свою очередь, тоже уверен в прогрессе.

"Вместе... Я уверен, что мы достигнем результата, даже если это будет непросто", - ответил Макрон.

Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США относительно невступления Украины в Альянс, потому что это, по его убеждению, может угрожать нацбезопасности страны.

После серии встреч с представителями РФ Запад единогласно отказал Москве в претензиях по политике расширения НАТО. При этом Россия продолжает шантажировать Европу военной эскалацией, сконцентрировав вокруг Украины более 100 тысяч своих военных.

ЕС и Вашингтон опасаются, что РФ может пойти на полномасштабное наступление на Украину, и разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Москвы включительно с поставками оружия украинской армии.

Во время встречи с Макроном Путин подтвердил, что требует от Киева выполнения Минских соглашений, имея в виду "особый статус" Донбасса на условиях Москвы: "Другой альтернативы просто нет. В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится-не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять".

Хотя в США ранее подтвердили, что Украина за эти годы исполнила "большинство, если не все" условия Минских соглашений. В то же время со стороны России не было практически ничего сделано в этом направлении.

Киев автономию ОРДЛО по сценарию Кремля отвергает.

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