Также советник президента США по нацбезопасности не исключил, что РФ может совершить нападение на Украину уже в феврале.

В США заявили, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен. РФ может напасть на Украину уже в феврале. Действия Кремля могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в комментарии телеканалу NBC.

"Если Россия начнет вторжение в Украину, проект "Северный поток-2" тем или иным образом не будет продвигаться. И Россия понимает, что мы действуем в координации с партнерами", - сказал Салливан.

Также он ответил на вопрос о том, будет ли канцлер Германии Олаф Шольц говорить об остановке газопровода во время своего визита в Вашингтон, который запланирован на понедельник. По словам Салливана, немецкий канцлер должен сам рассказывать о намерениях Берлина и делать такие заявления.

Читайте такжеВторжение в Украину очень дорого будет стоить России - ШольцСалливан также добавил, что в США не исключают начала возможного вторжения РФ в Украину уже в феврале. По словам советника Байдена, Кремль может напасть в "любой из предстоящих дней". Россия может аннексировать Донбасс, совершить кибератаки или начать полномасштабное вторжение, считает Салливан.

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте такжеВ Еврокомиссии назвали условие запуска "Северного потока-2"Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.

20 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть ограничительные меры против "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину.

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