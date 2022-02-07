По словам госсекретаря США, если Россия серьезно относится к выполнению "Минских соглашений", она "найдет сильного партнера" в лице стран нормандской четверки.

В Вашингтоне считают, что Украина готова двигаться вперед в вопросе выполнения Минских соглашений, в том числе и о предоставлении Донбассу особого статуса, если Россия выполнит свою часть обязательств.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

"В Минских соглашениях речь идет об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при должной очередности действий украинцы будут готовы двигаться вперед", - сказал Блинкен.

По его словам, если Россия серьезно относится к выполнению "Минска-2" она "найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия".