Второе заседание "Люблинского треугольника" пройдет в Украине - Кулеба

Украинская сторона хочет наполнить этот формат взаимодействия конкретными проектами, в частности с целью противодействия российской дезинформации.

Министры иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Литвы Линас Линкявичюс приняли приглашение провести в Украине второе заседание нового формата взаимодействия "Люблинский треугольник".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в Люблине (Польша) на совместной пресс-конференции с главами МИД Польши и Литвы.

"Я пригласил своих коллег - министра Чапутовича и министра Линкявичюса - второе заседание "Люблинского треугольника" провести в Украине, и я рад, что это приглашение было принято. Поэтому ждите новости", - заявил Кулеба.

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Также глава МИД Украины заверил, что будет сделано все, чтобы наполнить формат политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литовской Республикой "Люблинский треугольник" максимально практическим содержанием. В частности, Кулеба подчеркнул, что речь пойдет о реализации конкретных проектов и конкретных направлениях взаимодействия в интересах Украины, Польши, Литвы и Европы в целом.

Также Кулеба записал видеообращение, в котором объяснил, что в рамках "Люблинского треугольника" три страны совместно будут противодействовать российской дезинформации. "Наши партнеры будут поддерживать нас в европейской и евроатлантической интеграции", - добавил Кулеба.

Он отметил, что сегодня был сделан еще один шаг с целью возвращения Украины в европейскую семью народов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, в Люблине (Польша) была учреждена трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей, и Литовской Республикой - "Люблинский треугольник".

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