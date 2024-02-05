Решение по ужесточению политики ветеранов президент утром обсудил с премьер-министром.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление об отставке министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении. "Сегодня утром мы обсудили с премьер-министром Денисом Шмыгалем усиление политики героев- - олитики ветеранов. Шаги, которые преодолеют имеющиеся проблемы в этой сфере и придадут уверенности нашим людям, шаги перезагрузки. И не только в этом направлении. При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере.

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"Мы должны одержать победу в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно", - подчеркнул глава государства.

Отставка Лапутиной

В Верховную Раду поступило заявление министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной об отставке. Спикер парламента Руслан Стефанчук сказал, что оно будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании. Он обнародовал фотокопию заявления.

На прошлой неделе появились слухи о возможном увольнении лавнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Отмечалось, что место Залужного может занять руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов или командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

После этого, 4 февраля, президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, "нужна перезагрузка, новое начало".

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