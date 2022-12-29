Помощь будут получать лица с инвалидностью 1-2 группы.

Ветераны с инвалидностью, полученной в результате войны, будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 4 тыс. грн в течение 4 месяцев.

Как сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в эфире информационного телемарафона, лица с инвалидностью вследствие войны 1-2 группы в течение 4 месяцев смогут получать по 4 тыс. грн ежемесячно.

"Мы запускаем эту услугу вместе с Красным Крестом и Красным полумесяцем, подписан соответствующий меморандум. И мы хотим в условиях войны помочь именно тем ветеранам, которые в этом нуждаются. Это лица с инвалидностью вследствие войны 1-2 группы", - сказала Лапутина.

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Помощь во время войны:

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям, государство осуществляет выплаты ВПЛ. Денежная помощь составляет 2000 гривень для здоровых взрослых людей, и 3000 гривень на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривень для финансирования бизнеса.

29 августа 2022 года в Офисе президента подготовили справку о выплатах пострадавшим из-за войны.

3 декабря 2022 года начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

С 1 янаря 2023 год в Украине будут автоматически продлены некотор соцвыплаты.

В 2023 году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать пособие на проживание.

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