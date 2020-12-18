За это решение проголосовали 248 депутатов.

Верховная Рада Украины назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 248 народных депутатов из 342, зарегистрированных в сессионном зале.

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После голосования Лапутина приняла присягу члена Кабинета Министров Украины с трибуны парламента.

Представляя представление о назначении Лапутиной, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что она имеет значительный профессиональный опыт в сфере безопасности, национальной обороны Украины.

"Знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике", - добавил он.

В своем выступлении перед голосованием Лапутина, в частности, отметила, что для решения вопросов ветеранов должна происходить системная государственная работа, где объединены усилия парламента, правительства, общественного сектора и ветеранских организаций. В частности, считает она, должно происходить плодотворное сотрудничество с комитетами ВР по разработке законопроектов.

Говоря о поддержке ветеранов, она, в частности, подчеркнула: "когда приходит известие о потере на фронте, – мы все понимаем это как трагедию. Однако, когда идет информация, что очередной ветеран потерял контроль из-за посттравматического синдрома и наложил на себя руки, - разве это не такая же трагедия? Точно такая. Потому что это все потери из-за войны. Последствия этой войны мешают человеку вернуться нормально к работе, к мирной жизни".

В "Слуге народа" к Лапутиной "вопросов нет"

15 декабря первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после заседания фракции, где рассматривались кадровые вопросы, отметил, что у него меньше всего вопросов было к Лапутиной, претендующей на пост министра по делам ветеранов. "Один из депутатов сказал, что смотришь биографию - и вопросов нет. Первый в Украине генерал СБУ (вероятно, речь идет о первой женщине-генерал-майоре), боевой генерал", - отметил Корниенко.

Юлия Лапутина: что о ней известно

Юлия Лапутина - украинская военнослужащая, контрразведчица, спецназовец, кандидат психологических наук, генерал-майор Службы безопасности Украины (2020), с 2014 года занимает должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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Автор: Татьяна Поляковская