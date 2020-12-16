По словам Разумкова, об этом просил профильный комитет.

Верховная Рада отложила рассмотрение вопроса об освобождении Романа Абрамовского от должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВРУ Дмитрий Разумков отметил, что «профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведения всех необходимых процедур по подготовке его для рассмотрения в зале».

Разумков предложил сегодня снять этот вопрос с повестки дня.

На этом же заседании Рада приняла постановление об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины (№4498).

Как сообщал УНИАН источник во фракции "Слуга народа", возглавить министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины может председатель Госслужбы геологии и недр Роман Опимах.

Кроме того, Юрий Витренко претендует на должность первого вице-премьера, министра энергетики; Сергей Шкарлет на должность министра образования; Юлия Лапутина на должность министра по делам ветеранов.

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Автор: Надя Пришляк