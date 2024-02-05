Заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Рады, сообщил председатель ВР Стефанчук.

В Верховную Раду Украины поступило заявление министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной об отставке. Об этом в Telegram написал постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лапутиной Юлии Анатольевны об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины", - отметил он.

Немного погодя о написанном Лапутиной заявлении сообщил также председатель ВРУ Руслан Стефанчук, отметив, что она будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании. Он обнародовал фотокопию заявления.

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Возможные изменения в руководстве Украины

На прошлой неделе появились слухи о возможном увольнении Главнокомандующему ВСУ Валерия Залужного. Говорилось, что место Залужного может занять глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов или командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Западные СМИ писали, что Залужному была предложена должность секретаря Совета нацбезопасности, но он отказался.

После этого, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский публично прокомментировал возможность увольнения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, "нужна перезагрузка, новое начало".

"Я имею в виду что - то серьезное, касающееся не одного человека, а направления руководства страной", - сказал он в интервью итальянскому Rai1.

Зеленский отметил, что подразумевает ротацию целого ряда государственных руководителей, не только в военном секторе. Глава государства отметил, что"размышляет над заменой".

"Но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека... Если мы хотим одержать победу, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем отчаиваться, опускать руки, у нас должны быть правильные положительные энергии... Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что - то серьезное, касающееся не одного человека, а направления руководства страной", - подчеркнул президент.

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