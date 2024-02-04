Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал возможность увольнения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

"Это кадровый вопрос. Вопрос людей, которые должны управлять Украиной. Безусловно, необходима перезагрузка, новый старт. Когда мы говорим об этом, я имею в виду смену ряда руководителей в государстве, а не только в военном секторе. Я размышляю над этой заменой, это правда. Но вы не можете сказать: вот мы заменили одного человека и теперь можем начинать все сначала. Речь идет о целой группе людей, которые управляют", - сказал он в интервью Rai1.

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