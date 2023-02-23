Глава МИД подчеркнул, что Украина нуждается в западных самолетах для освобождения украинских территорий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не будет применять западные боевые самолеты для поражения целей на территории России.

Глава МИД в комментарии британскому телеканалу Sky News заявил, что Украине необходимы самолеты для прекращения войны и вытеснения российских войск за пределы украинских восточных границ.

"Мы применяем оружие, которое получаем от партнеров, для нанесения ударов по России на оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Кулеба.

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В то же время у него спросили, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать самолеты и другие виды оружия дальнего радиуса действия для бомбардировки территории России.

"Мы можем гарантировать, что мы будем применять западное оружие для освобождения украинских территорий", - отметил глава МИД.

Западные самолеты для Украины

Как сообщал УНИАН, 20 января стало известно, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине боевых самолетов F-16. Позже премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о поставках Украине современных истребителей проходят "за закрытыми дверями".

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине. Вмсте с тем Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты. По его словам, для поставки самолетов необходимы месяцы, а ситуация на фронте требует принятия более оперативных решений.

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вопрос предоставления Украине современных самолетов западного производства уже решен. Но, по его словам, осталось сформировать "самолетную коалицию" и оценить: что лучше подойдет для Украины, как подготовить украинских специалистов и тому подобное.

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