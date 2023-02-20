В частности, осталось сформировать "самолетную коалицию" и осуществить прагматичную оценку: что лучше подойдет для Украины, как подготовить украинских специалистов и тому подобное.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вопрос предоставления Украине современных самолетов западного производства уже решен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

"Вопрос авиационной платформы еще немножечко политический, а вообще - я это точно уже знаю и чувствую - считайте, что он уже решен. Просто вопрос выбора, какая именно платформа будет основной, базовой. Это принципиальная задача", - подчеркнул Резников.

Он объяснил, что с помощью авиационной платформы можно наблюдать за ситуацией с радаров и поражать позиции противника с применением оружия.

"Надо остановить доминацию российской авиации в небе. Не дать им идти в контрнаступление, а также подготовить наше контрнаступление. То есть это система защиты, это часть нашей противовоздушной обороны, и мы это объясняем нашим партнерам", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас вопрос касается прагматической оценки, а именно: что есть на складах, какие есть запчасти, какие техники и инженеры легче обучат украинских техников и инженеров, на каких аэродромах Украина будет использовать западные самолеты и тому подобное.

"Инициатива уже существует. Осталось украсить эту "самолетную коалицию", - добавил Резников.

Отдельно он сказал о перспективах получения Украиной дальнобойных ракет.

"Дальнобойные ракеты - это уже вещи, которые мы можем использовать с тех или иных пусковых (установок). Пусковые уже у нас есть", - сказал Резинков.

Он добавил, что передача дальнобойных ракет - это вопрос технического решения, не политического.

Министр подчеркнул, что Украине не нужно останавливаться и на собственном производстве, работа уже идет.

Боевые самолеты для Украины

Как сообщал УНИАН, 20 января стало известно, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине боевых самолетов F-16.

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине.

В то же время Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что предоставление самолетов Украине не является самым срочным вопросом.

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