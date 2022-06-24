По словам главы МИД, переломным моментом стал визит лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии в Киев.

Очень важную роль в получении Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз сыграл президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире единого телемарафона, передает Лига.нет.

"Список скептиков был известен давно. Это и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия – все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Очень важную роль сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, и я обращу внимание, что именно во время председательства Франции это решение принято. Это была принципиальная позиция сделать это именно сейчас", - сказал Кулеба.

По его словам, перемломним моментом стал визит Макрона, а также лидеров Германии, Италии и Румынии в Киев. До этого, отметил Кулеба, ситуация была очень хрупкой.

Статус кандидата в ЕС

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В четверг, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Этот статус получила и Молдова.

Тем временем в Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза. Также он положит начало условиям для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

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