Президент поблагодарил лидеров европейских стран за поддержку этого решения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС является крупнейшим шагом по усилению Европы в условиях российской агрессии.

Об этом он заявил в обращении к участникам саммита ЕС после обнародования решения о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"Сегодня вы приняли одно из важнейших решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства. Однако это решение не только для Украины. Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, именно в наше время и именно в таких условиях, когда Российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство", - сказал глава государства.

Он поблагодарил всех лидеров стран Европы за поддержку этого решения, а также выразил надежду, что флаг ЕС будет в каждом украинском городе.

"Украинский и европейский флаги будут вместе и тогда, когда мы будем восстанавливать нашу страну после этой войны вместе. И сегодня я хочу поблагодарить отдельно и именно в рамках нашего совместного заседания саммита всех лидеров Европы. Хочу поблагодарить наших героев - каждого и каждого, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы. Спасибо за то, что делаете возможной новую историю Украины, новую историю Европы – еще более сильной, еще более свободной", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Сегодня, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

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