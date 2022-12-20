Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова благодарности президента Аргентины, которые тот высказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинге.
В частности, Кулебу спросили о работе украинских дипломатов в странах Южной Америки относительно донесения правды о войне России против Украины из-за обмена "любезностями" между президентами Аргентины и РФ в связи с победой аргентинских футболистов на Чемпионате мира по футболу.
"Немножко вы нагнетаете драму. Делать вывод о том, что украинская дипломатия не работает в Латинской Америке из-за того, что президент Аргентины за что-то поблагодарил Путина... Я думаю, если мы так будем оценивать работу дипломатии, то очень далеко зайдем", - сказал Кулеба.
"Все они все знают, вы же понимаете. Все они прекрасно понимают, что происходит. Все играют в свою игру. И к сожалению, в Латинской Америке очень мало стран, которые честно и откровенно стали на сторону Украины в этой войне, и на защиту в целом международного права в этой войне", - заявил глава МИД.
Он добавил, что безусловно нужно работать еще больше и со странами Латинской Америки, Африки, Азии и всего мира.
"Именно это мы и делаем, но есть политические лидеры, и, в частности, в Латинской Америке, которые при любых обстоятельствах будут благодарить Путина", - сказал Кулеба.
Обмен "любезностями" между президентом Аргентины и Путиным
Президент Аргентины Альберто Фернандес 19 декабря поблагодарил президенту РФ за поздравления в связи с победой национальной сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.
В частности, в своей благодарности Фернандес заявил: "Пусть радость, которая сегодня объединяет Аргентину со многими народами мира, служит примером: наши общества нуждаются в единстве и мире".