Глава МИД убежден, что в Аргентине знают правду о войне России против Украины, но признал, что Украине нужно работать еще больше со странами Латинской Америки, Африки, Азии и всего мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова благодарности президента Аргентины, которые тот высказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинге.

В частности, Кулебу спросили о работе украинских дипломатов в странах Южной Америки относительно донесения правды о войне России против Украины из-за обмена "любезностями" между президентами Аргентины и РФ в связи с победой аргентинских футболистов на Чемпионате мира по футболу.

"Немножко вы нагнетаете драму. Делать вывод о том, что украинская дипломатия не работает в Латинской Америке из-за того, что президент Аргентины за что-то поблагодарил Путина... Я думаю, если мы так будем оценивать работу дипломатии, то очень далеко зайдем", - сказал Кулеба.

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"Все они все знают, вы же понимаете. Все они прекрасно понимают, что происходит. Все играют в свою игру. И к сожалению, в Латинской Америке очень мало стран, которые честно и откровенно стали на сторону Украины в этой войне, и на защиту в целом международного права в этой войне", - заявил глава МИД.

Он добавил, что безусловно нужно работать еще больше и со странами Латинской Америки, Африки, Азии и всего мира.

"Именно это мы и делаем, но есть политические лидеры, и, в частности, в Латинской Америке, которые при любых обстоятельствах будут благодарить Путина", - сказал Кулеба.

Обмен "любезностями" между президентом Аргентины и Путиным

Президент Аргентины Альберто Фернандес 19 декабря поблагодарил президенту РФ за поздравления в связи с победой национальной сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

В частности, в своей благодарности Фернандес заявил: "Пусть радость, которая сегодня объединяет Аргентину со многими народами мира, служит примером: наши общества нуждаются в единстве и мире".

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