По его словам, сейчас у США и ЕС нет политической воли для применения санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что применять санкции против Российской Федерации нужно уже сейчас.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Есть ли основания уже сейчас применить против Российской Федерации санкции? Есть. Потому что за последние годы она совершила много нарушений, за которые ее можно поставить под санкции. И это было бы очень своевременно именно сейчас. Потому что это было бы четким практическим сигналом России о действительно готовности партнеров это сделать. Например, это можно сделать за паспортизацию... Потому что это мегамасштабна проблема, которая осталась со стороны субъектов, способных применять санкции - Европейского Союза, Соединенных Штатов - без системного ответа", - отметил министр.

В то же время, он отметил, что для применения санкций нужна политическая воля.

"Есть ли политическая воля сейчас в Соединенных Штатах или в Европейском Союзе применять санкции на этом этапе? Пока ее нет", - сказал Кулеба.

В то же время, он добавил, что "сейчас уже появляются голоса, в том числе, в Соединенных Штатах, среди тех, кто принимает решения, что действительно есть смысл в том, чтобы дать России не просто словесный сигнал". "Мы должны перейти к конкретике", - сказал Кулеба.

"Я сейчас максимально ускоряю партнеров наших, прежде всего, в Европейском Союзе - там есть действительно слабые места, чего не скажешь о наших англосаксонских партнерах, - чтобы все-таки консенсус вокруг санкционного пакета строился", - отметил чиновник.

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Напомним, Европейский банк просит у других банков план действий в случае санкций против России, говорится и об отключении от SWIFT.

В СМИ сообщали, что США серьезно не рассматривают санкции против России, которые касаются SWIFT или газа.

В России же убеждают, что "фатальной катастрофы не будет", если отключение произойдет.