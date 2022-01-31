Ограничения применят в случае наступления России на Украину.

В США подготовили список людей из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и их родственников, в отношении которых могут ввести экономические санкции. Ограничения введут в случае наступления РФ на Украину.

Об этом сообщает Reuters.

В санкционный список вошли люди из ближайшего окружения Путина, которые являются "соучастниками дестабилизационного поведения Кремля".

При этом отмечается, что в Вашингтоне разработали два вида пакетов санкций - для окружения российского президента и для членов их семей.

"Помощники Путина не смогут использовать своих супругов и других членов семьи, чтобы уклоняться от санкций. Санкции отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что они не смогут прятать деньги на Западе и вкладывать средства в обучение в элитных западных университетах", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что конкретные имена не назвали из-за риска бегства этих людей.

Читайте такжеВ МИД рассказали, как Россия может доказать отсутствие планов вторжения в УкраинуКак ранее сообщал УНИАН, американские сенаторы работают над масштабным пакетом санкций, призванным сдержать Россию от нападения на Украину. Законопроект позволит президенту США Джо Байдену решать, когда вводить санкции, на что он уже имеет право. Республиканский законопроект "заставит президента сделать это немедленно".

Госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен объяснял нежелание США вводить превентивные санкции против России тем, что они могут потерять сдерживающий эффект.

Конгресс США подтвердил готовность ввести сокрушительные и разрушительные санкции вместе с Европейским Союзом, если Россия решит прибегнуть к дальнейшей агрессии.

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