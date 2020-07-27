Россию могут отключить от системы SWIFT - посол Украины в США

Отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России...

В ближайшее время санкции против Российской Федерации будут усиливаться и не исключено отключение России от системы SWIFT.

Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", - отметил он.

SWIFT

SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней участвуют более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT, в каждой стране сообщества создается группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.

Хронология событий

9 января 2019 года Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международные партнеры Украины рассматривают возможность отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) как последнюю среди возможных санкционных мер.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что пока нельзя использовать в качестве ограничительной меры отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT).

«Меня спросили о всевозможных вариантах санкций, включая SWIFT. И мой ответ был таков: это будет «ядерный вариант», потому что это не только повлияет на Россию, а также и на наших союзников. Поэтому их — такие санкции — нельзя исключать, но они не являются тем, что может быть использовано», - заявил Волкер.

Тогда же, экономист Алексей Кущ заявлял о том, что система международных денежных переводов SWIFT, от которой регулярно грозятся отключить Россию, стала универсальным финансовым оружием США, или "финансовой нейтронной бомбой".

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