Дмитрий Кулеба подчеркнул, что России нужно задать вопрос, как она будет гарантировать свою безопасность, не нанося вреда другим странам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Отвечая на вопрос по поводу "минского формата", чиновник отметил: "Мы объясняем каждому гостю (речь идет о визиты высоких иностранных гостей в Украину - УНИАН), которому является видение Украиной имплементации Минских договоренностей. Потому что есть российское видение, и я уверяю вас, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых - прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают".

Возможность такого диалога, подчеркнул Кулеба, на всех встречах на всех уровнях "очень четко отвергается".

"И в том числе, это сделал Андрей Ермак на последней встрече в Париже", - сказал он.

Кулеба также заверил, что на Украину никто не давит относительно того, каким образом выполнять Минские договоренности.

"Этого нет, это все слухи. Я был на всех встречах, на всех переговорах - ни в одном разговоре этого не было. По одной простой причине: потому что за эти годы все поняли, наши партнеры, что ни президент Зеленский как человек, ни Украина как государство не будут больше терпеть никакого давления и принуждения что-то где-то как-то имплементировать", - заверил он.

В то же время, Кулеба добавил, что Минские договоренности являются "основой для урегулирования".

"Но есть российская интерпретация Минских договоренностей, которая не отвечает интересам Украины. Были случаи, когда нам что-то пытались навязать. Сейчас никто не навязывает нам выполнение Минских договоренностей на российских условиях, и не будет навязывать", - сказал глава МИД.

Также отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность изменения "нормандского формата" на, условно, "будапештский" - с привлечением Соединенных Штатов Америки и Великобритании, министр отметил, что Россия сейчас от всех требует ответить на вопрос "каким образом вы будете укреплять свою безопасность, не нанося ущерб безопасности России?".

"И надо не ответы на этот вопрос готовить во всех столицах, а надо задать вопрос России: как ты, Россия, будешь гарантировать свою безопасность, не нанося вреда безопасности других? Прежде Всего Украине, Грузии... Надо перевернуть эту игру. Потому что, если оно будет идти так, как раньше, то мы будем бесконечно в этой ловушке. Россия будет постоянно поджимать, поджимать, обострять, снижать давление", - сказал чиновник.

Так, по "форматов" он отметил, что "нас устроит любой формат, который поможет нам прекратить войну в Украине, деоккупировать наши территории, восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины".

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Напомним, 1 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что считает выполнение Минских соглашений очень опасной вещью для Украины.

По его словам, соглашения, "которые были подписаны под дулом российского автомата, не могут быть действующими... И то время, которое прошло после их подписания, как раз и говорит о том, что их выполнить невозможно".

Он считает, что та "чушь, которая записана в этих документах, это полный нонсенс".

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