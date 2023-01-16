Президент отметил, что удар по Днепру подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что каждый виновный в военном преступлении в Днепре будет установлен и привлечен к ответственности.

Об этом он сказал в своем видеообращении. Глава государства отметил, что до сих пор в Днепре продолжается разбор завалов дома, который был разрушен российской ракетой. Он поблагодарил всех, кто осуществляет эту спасательную операцию.

Зеленский отметил, что по состоянию на это время удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них - шестеро детей. Всего поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на момент удара и чья судьба была неизвестной. Удалось выяснить информацию уже в отношении 22 человек. Известно о 40 погибших, среди них - три ребенка.

Видео дня

"Служба безопасности Украины уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и осуществил этот удар. Никакого сомнения нет: каждый, кто виновен в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности", - подчеркнул президент.

Он добавил, что этот удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда.

"И мы используем все доступные возможности - как национальные, так и международные, - чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что это принципиальная задача для Украины и для ее партнеров.

Ракетный удар России по Днепру 14 января

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы ударили ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк Российской Федерации.

Сегодня, 16 января, в СБУ сообщили, что правоохранители идентифицировали российских военных, которые причастны к ракетному удару по Днепру.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 21:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибло 40 человек (из них 3 ребенка), травмировано 77 человек (из них 14 детей), получено 47 сообщений о без вести пропавших людей (из которых 18 - установлено погибшими, 4 - найдены живыми у родственников, в больницах, 25 - разыскиваются).

Вас также могут заинтересовать новости: