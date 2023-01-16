Также поступило еще одно сообщение о пропавшем человеке.

Возросло число травмированных в результате ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Днепре.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "По состоянию на 21:00 16 января спасено 39 человек (из них 6 детей), погибло 40 человек (из них 3 ребенка), травмировано 77 человек (из них 14 детей), получено 47 сообщений о без вести пропавших лиц (из которых 18 лиц установлено погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах, 25 человек сейчас разыскиваются)", - сообщили в ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 174 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

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Коммунальные службы вывезли более 8 тысяч 500 тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль.

Удар по дому в Днепре

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк Российской Федерации.

Ранее сегодня, 16 января, в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13:00 спасено было 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек, из них три ребенка, травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших лицах.

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