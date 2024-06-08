Глава МИД пожелал Залужному на новой должности успехов и результатов.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил должность посла Украины в Великобритании. Сейчас он уже завершает подготовку к дипломатической работе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу".

По словам дипломата, "этот процесс уже в конце финишной прямой".

"Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково - по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", - подчеркнул Кулеба. Видео дня

Также журналист напомнил прошлогодние слова министра относительно очень тяжелого политического сезона. В то же время Кулеба говорит, что сейчас важно пережить лето, чтобы делать прогнозы на эту осень.

"Мы находимся в точке очень заниженных ожиданий. Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что взамен результаты Украины положительно удивят и украинцев, и людей за рубежом. Главное - сохранять единство, несмотря на любые попытки врага его подрывать и всем вместе тяжело работать на победу и не терять надежды. Должны сделать все, чтобы сохранить страну и людей. Должны держаться и помогать друг другу. Мы победим. Берегите эту веру друг в друга и двигаемся вперед", - подчеркнул дипломат.

Увольнение Валерия Залужного

Как писал УНИАН, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Позже Зеленский объяснил причины увольнения Залужного. По его словам, украинской армии нужны изменения.

"Это не о фамилиях. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, который видит фронт, понимает, какие решения нужны. Существенно большая технологичность действий армии. Перезагрузка генералитета. Штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же, как солдаты на "нуле"," - подчеркнул президент.

Вас также могут заинтересовать новости: